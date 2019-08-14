ضمن أكثر من 70 فعالية نوعية، تستمر طوال شهر أغسطس في 4 مناطق رئيسية، يشهد "موسم الطائف" عرض أحدث وأشهر الأفلام العربية والأجنبية، بالهواء الطلق من خلال قائمة يتم تحديثها كل 6 أيام،



وتضم قائمة أفلام الأسبوع الأول، الفيلم المصري "سبع البرمبة" من بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد ومجموعة من نجوم السينما المصرية، وكذلك الفيلم الأمريكي "من إن بلاك إنترناشيونال" من بطولة تيسا ثامبسون كريس همسوورث، إيما ثومبسون، ليام نيسون وغيرهم من أشهر نجوم هوليوود.

ويُعرض مع بداية الأسبوع الثاني، الفلم الكرتوني الشهير "توي ستوري 4" والذي حقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وحظي بإشادات النقاد حول العالم، بالإضافة إلى الفيلم الكرتوني الشهير "علاء الدين" والمستوحى من كلاسيكيات "ديزني"، وسيكون زوار موسم الطائف على موعد مع الكثير من المفاجآت خلال الأيام القادمة.