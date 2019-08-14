 الطيران الفيدرالية الأمريكية تحظر حمل أجهزة «ماك بوك برو» التابعة لشركة «أبل» - بوابة الشروق
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الطيران الفيدرالية الأمريكية تحظر حمل أجهزة «ماك بوك برو» التابعة لشركة «أبل»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 4:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 4:42 م

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ، حظر حمل أجهزة حاسوب "ماك بوك برو"، التي تنتجها شركة "أبل" ، على متن الرحلات الأمريكية، لوجود عيوب في بطاريات الجهاز ، إذ يمكن أن تعرض أمن وسلامة الركاب إلى الخطر في حال تعرضها للسخونة الزائدة.

وقالت إدارة الطيران - في بيان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية - إن أجهزة "ماك بوك برو" التي أنتجتها "أبل" من فترة سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، تم حظرها على متن الرحلات.

ووفقا لهذا القرار لن يستطيع المسافر حمل هذا الطراز من أجهزة "أبل" سواء في الحقائب اليدوية أو المشحونة في القسم المخصص لحقائب السفر كبيرة الحجم.

وكانت "أبل" قد طلبت من عملائها في يونيو الماضي، إعادة أجهزة "ماك بوك برو" التي أنتجت في هذه الفترة لصيانتها، وأبلغ مستخدمون عن عيوب في بطاريات هذا الطراز، والتي لا تزال تمثل خطرا في نظر إدارة الطيران.

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