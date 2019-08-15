نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو من تدريبات النجم المصري محمد صلاح، قبل مواجهة «الريدز» لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

ويظهر الفيديو الذي عرضته فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، محمد صلاح وهو يلعب مع أطفال مؤسسة «يويفا» من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسعادة غامرة انعسكت بوضوح على وجوهم، وخاصة مع طفل مبتور القدمين، أظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري.

ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية اسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء.