النواب الليبي يشكر قيادة وشعب مصر على مواقفهما الداعمة

وجه مجلس النواب الليبي التحية لمصر قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها، مرحبا ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية.

وقد دعت مصر البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق "نرحب ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء عن بليحق قوله إن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي.

ودعا بليحق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، مشيرا إلى أنه لا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.