المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني: انتشال جثث 3 رجال إطفاء لقوا حتفهم بانفجار مرفأ بيروت

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إن يوم انفجار المرفأ كان بمثابة زلزال، متابعًا أن كل يوم يتم اكتشاف المزيد من الضحايا والأضرار.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر فصائية «on»، مساء الخميس، أنه تم اليوم انتشال 3 من رجال الإطفاء، الذين اسرعوا لإخماد الحريق.



وأشار إلى استلام الرئيس ميشال عون، تقرير من أمن الدولة، حول وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وعلى الفور أحال التقرير إلى المجلس الأعلى للدفاع؛ لإجراء الازم، متابعًا: «التحقيق سيظهر من المسؤول».



وذكر أنه من السيء وقوع هذا الانفجار في ظل ظروف جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية السيئة في لبنان، مؤكدًا استمرار وصول المساعدات التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية من الدول العربية.



واندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.