الدفاع الفرنسية: على اللبنانيين تشكيل حكومة تستطيع اتخاذ قرارات شجاعة

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن اللبنانيين عليهم تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء الجمعة.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.