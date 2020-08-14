 الهند تقيم احتفالات يوم الاستقلال وسط إجراءات أمنية مشددة وتباعد اجتماعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تقيم احتفالات يوم الاستقلال وسط إجراءات أمنية مشددة وتباعد اجتماعي

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 5:52 م

تقيم الهند الاحتفالات بيوم الاستقلال في الحصن الأحمر بنيودلهي غدا السبت وسط إجراءات أمنية مشددة وتباعد اجتماعي جراء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مسؤولو شرطة دلهي ووزارة الدفاع إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سوف يرفع علم البلاد ويلقي كلمة للأمة من أسوار الحصن ولكن لن تكون هناك مجموعة كبيرة من تلاميذ المدارس التي كانت تضيف بهجة للفعالية السنوية.

وسوف يجلس المدعوون للفعالية من دبلوماسيين ومسؤولين وأعضاء الحكومة ورجال الإعلا م والجمهور العام، على مسافة مترين إلزامية من بعضهم البعض وسوف يخضعون لمسح حراري قبل دخول الموقع.

وحصلت الهند على استقلالها من الحكم البريطاني في 15 آب/أغسطس 1947.

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