دعوى قضائية ضد 15 شخصا بعد عملية فاشلة لاختطاف رئيس فنزويلا

قالت السلطات القضائية في فنزويلا، إن هناك 15 شكوى قدمت ضد مشاركين محتملين في محاولة فاشلة لاختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأوضح المدعي العام في العاصمة كاراكاس طارق ويليام، الخميس، عبر موقع تويتر، أن المشاركين في العملية من المرتزقة، وقد أقروا بجريمتهم.

وبذلك، يرتفع عدد المشاركين في العملية الإرهابية، بحسب الرواية الرسمية والذين شاركوا في جرائم أخرى واعترفوا بها، إلى 17 شخصا.

وكان المدعي العام أعلن يوم الجمعة الماضي، أن اثنين من المرتزقة الأمريكيين، لوك دينمان وأريان بيري، اعترفا بمسئوليتهما عن جرائم ارتكبوها في فنزويلا، وقد تلقيا عقوبة السجن عشرين عاما لكل منهما.