ترامب: لم يتم إخباري بالقمة الروسية المقترحة حول إيران حتى الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لم يتم إخباره حتى الآن بخصوص القمة الروسية التي اقترح الرئيس فلاديمير بوتين عقدها بشأن إيران.

وطرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، مبادرة لعقد قمة سباعية بمشاركة زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران، مشيرا إلى زيادة التوترات داخل مجلس الأمن مع توجيه "اتهامات غير مبررة" لطهران.

وأشار بوتين، في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن المناقشات حول إيران في مجلس الأمن تزداد حدة وتسمع "اتهامات لا أساس لها موجهة إلى إيران"، إضافة إلى مواصلة الجهود لبلورة مشاريع قرارات تهدف إلى "نسف القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي بإلإجماع"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد الرئيس الروسي تمسك موسكو الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، "والذي كان التوصل إليه في عام 2015 إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بإبعاد تهديد نشوب صراع مسلح وعزز نظام عدم انتشار السلاح النووي".

وأعربت الرئاسة الفرنسية عن استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون، للمشاركة في قمة سباعية افتراضية حول إيران.

وكتب قصر الإليزيه: "نؤكد ترحيبنا بالمقترح مبدئيا، وسبق أن طرحنا مبادرات بالروح نفسها في الماضي".

وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بتمديد حظر التسلح المفروض على إيران، خلافا عن الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي.