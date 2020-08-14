محافظ بيروت: نتوقع أن يصل عدد شهداء انفجار المرفأ إلى 220 شخصا

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن القيادة اللبنانية لاتزال تهتم برفع الأنقاض من مكان انفجار مرفأ بيروت، بجانب الاهتمام بحساب حجم والأضرار ووضع الخطة للفترة القادمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفصائية «ten» مساء الخميس، أن حجم الأضرار حتى الآن يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، متابعًا أن العدد الأقصى للشهداء قد يصل إلى 220 شهيدًا.

وأشار إلى استمرار إعلان الجيش اللبناني حالة الطوارئ، بالإضافة إلى استمرار تلقي المساعدات من الدول الأخرى، موضحًا أن الجيش هو من يتولى مسؤولية توزيع تلك المساعدات.

واندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.