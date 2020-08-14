مسؤول ألماني: يتعين أن يعرف الأطباء المزيد عن الحقبة النازية

طالب مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فليكس كلاين، بأن يتلقى الأطباء خلال تدريباتهم المزيد من المعلومات عن وقائع إساءة استخدام الطب خلال الحقبة النازية.



وقال كلاين في تصريحات لصحف شبكة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "هناك فجوة في التدريب الطبي... هناك كثير من الأطباء ليس لديهم ما يكفي من المعرفة بدور الطب في الرايخ الثالث".



وأشار كلاين، على سبيل المثال، إلى الافتقار لمعرفة تجارب الطبيب النازي يوزيف مينجيله، وقال: "لذلك سأعمل على تعديل لوائح تدريب الأطباء".



وذكر كلاين أنه يُجري محادثات في هذا الشأن مع وزارة الصحة الألمانية.



وأكد متحدث باسم الوزارة لشبكة "آر إن دي" إجراء مثل هذه المحادثات، موضحا أنه من المنتظر طرح مشروع لتعديل لائحة تدريب الأطباء الخريف المقبل.