حول رجل أعمال صينى، أحد مشاريعه لتأجير المكاتب للشركات، لنوع جديد مبتكر من المكاتب المتوافقة مع فكرة التباعد الاجتماعى، وبنفس رفاهية العمل من البيت بمكاتب صغيرة لكل موظف مساحتها 3 أمتار مربع مزودة بكافة وسائل الترفية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قرر رجل الأعمال الصينى شو ويبينغ، تحويل مشروع تطوير رويال ألبيرتا دوكس، لما يعرف بمشروع مدينة المكعبات الذى سيحوى 20 ألف مكتب مصغر بمساحة 3 أمتار لكل موظف تجنبا للاحتكاك فى ظل انتشار وباء كورونا، وترجيحات لوقوع الموجة التالية من الوباء.

وبدأ "سو" مشروعا لتطوير رويال دوكس البريطانية عام 2015، والذى حضر مراسم الاتفاق عليه رئيس الوزراء البريطانى حينها ديفيد كاميرون والرئيس الصينى تشى جينبينغ، ولكن مشاكل متوالية، مثل بريكست وتدهور العلاقات الصينية البريطانية، وأخيرا انتشار الوباء قضت على المشروع الذى قيمته قرابة المليارى جنيه إسترلينى، والذى كان مقررا أن يستضيف مقرات 21 شركة ليقرر سو أخيرا الاستفادة من المشروع بطريقة مبتكرة بعمل المكاتب المصغرة.

ويحتوى كل من المكاتب الموجودة فى التصميم، كرسيا، ومكتبا، وسريرا، للراحة وتلفاز وماكينة لعمل القهوة وثلاجة أطعمة.

ويقول شو إن كل من المكاتب المصغرة يتكلف نحو 1000 جنيه إسترلينى ما يزيد عن تكلفة مقعد الموظف الواحد فى مكتب تقليدى بـ35% ولكن الكثير من الموظفين مترددين حول العودة للعمل فى المكاتب التقليدية ما سيشكل ضغطا على الشركات لتأجير المكاتب المصغرة فى المشروع الخاص بشو.

ويضيف شو أن كل من المبانى الـ21 فى مشروعه، تتألف من 7 طوابق بكل طابق منها 17 مكتبا مصغرا.

وتابع شو أنه سيتم عمل غرف للاستحمام مزودة بكافة وسائل التعقيم داخل كل طابق، كما هو الحال فى صالات المطارات للرحلات الخاصة، بينما سيخصص أماكن للطباعة والمطاعم، لتوفير كافة الاحتياجات فى المكان وتجنيب الموظفين احتياج الخروج للأكل أو غيره والتعرض للعدوى أثناء ركوب وسائل المواصلات.

واستطرد أنه سيتم عمل سلالم واسعة للحفاظ على التباعد الاجتماعى نظرا لأن المصاعد تزيد من خطورة الإصابة بالعدوى.

وتقول آنا كودرى مقدمة برنامج بابليك كاريرز، إن فكرة المكاتب المصغرة ستساعد الموظفين على الإبداع والإنتاج فى أيام الوباء نظرا لخوف الكثيرين من العمل فى المكاتب المكتظة، كما أن المكاتب المصغرة المزودة بكافة وسائل الترفية الموجودة فى المنزل، قد تنفع الموظفين الذين لا تلائم بيوتهم بيئة هادئة للعمل، رغم أن إيجار مكتب مصغر سيكون مكلفا إذا تكفل شخص عادى بدفعه.

ويروي أنه شخصيا جرب فكرة المبيت فى المكتب المصغر ذات مرة ووجدها ممتعة، مضيفا أن الناس يملون بسرعة من بيئة العمل فى المكاتب التقليدية، ويكونون سعداء حينما تنتهى 8 ساعات العمل ولكن فى المكاتب المصغرة فالبيئة محفزة على البقاء وحب المكان.