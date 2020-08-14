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ترامب: سنتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:00 ص

الإغلاق سيكون بمثابة عقاب يصيب العديد من الأشخاص بالاكتئاب وإدمان المخدرات والكحول

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نتائج عظيمة في فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أنها أكبر دولة مزودة بأجهزة التنفس الصناعية.

وأعلن «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى لقاح للفيروس قريبًا، مؤكدًا أن التجارب السريرية تسير بشكل جيد.

ولفت إلى عقد شراكة مع أفضل الشركات العالمية من أجل التوصل للقاح لفيروس «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستعلن الوصول إلى لقح، خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعود بقوة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متابعًا: «العام المقبل سنكون في وضع جيد للغاية، ونحقق إنجازًا كبيرًا في الأسهم والبورصة للمرة الـ14».

ونوه أن أي إغلاق للاقتصاد سيؤدي إلى مشاكل في الرعاية الصحية ومشاكل كالاكتئاب والانتحار، قائلًا إن الإغلاق سيكون بمثابة عقاب يصيب العديد من الأشخاص بالاكتئاب وإدمان المخدرات والكحول.

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