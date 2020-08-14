وزير قطاع الأعمال: تشغيل مجزر آلي تابع لإحدى شركات الوزارة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على حسابه على فيسبوك، منذ قليل، تشغيل مجزر آلي تابع لشركة جنوب الوادي التابعة للقابضة للتشييد والبناء، وهي من شركات الوزارة.

وعلق على حسابه، أنه تم تشغيل المجازر أمس، في مزارع الشركة بتوشكى بطاقة ٤٥ رأس في الساعة.

وكان مصدر حكومى، أشار قبل نحو أسبوع في تصريحات صحفية إلى أن وفد من شركة «MAREL» الهولندية وصل إلى مصر لإجراء التشغيل التجريبى لمجزر تابع لشركة جنوب الوادى فى توشكى.

وقال المصدر إن فيروس كورونا تسبب فى تأخر تشغيل المجزر قرابة 4 أشهر، لأن العقد مع الشركة الهولندية الموردة لمعدات المجزر ينص على أن يتم التشغيل الرسمى بمعرفتها وإلا سقط الضمان، كما أنها تتولى تدريب العاملين على آليات استخدامه.

وسيتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الموردة من السودان للسوق المحلية، بموجب اتفاق وقعته «جنوب الوادى» مطلع العام مع شركة الاتجاهات السودانية، تحصل بمقتضاه الأول على مقابل استئجار للمزرعة والمحجر والمجزر.

يشار إلى أن «جنوب الوادى» استقبلت 2000 رأس ماشية كدفعة أولى فى مايو الماضى أعقبها وصول 6 آلاف رأس، يتم تربيتها وذبحها ليصل الإجمالى إلى 8 آلاف رأس.

وكان من المقرر افتتاح المجزر فى مارس الماضى ولكن تداعيات فيروس كورونا تسببت فى وقف حركة الطيران الدولى مما تعذر معه حضور الوفد الهولندى.