أفغانستان تبدأ الإفراج عن سجناء خطيرين من طالبان

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بدأت الحكومة الأفغانية، إخلاء سبيل باقي سجناء حركة طالبان لديها وعددهم 400 سجين.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الجمعة، أنه تم أمس الخميس إخلاء سبيل 80 سجينا خطيرين من طالبان.

ويعتبر إخلاء سبيل سجناء طالبان الـ400، الذي يتم تصنيفهم بأنهم خطيرون بصفة خاصة، هو العقبة الأخيرة أمام اطلاق المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمتشددين.

وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الاثنين الماضي أوامره بإخلاء سبيل السجناء الذين تطالب حركة طالبان بالافراج عنهم، بعد الموافقة على هذه الخطوة خلال اجتماع تقليدي.

ومن بين السجناء الـ400، هناك 156 سجينا محكوم عليهم بالإعدام، حسب القائمة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مجلس الأمن القومي، وتضم القائمة أيضا سجناء مدانين بالقتل والخطف وتهريب المخدرات وجرائم أخرى خطيرة.

ووقعت الحكومة الأمريكية اتفاق سلام مع طالبان في 29 فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من حركة طالبان.

كما ينص الاتفاق على دخول طالبان في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية عقب تبادل السجناء كاجراء لبناء الثقة.