برلين: العقوبات الألمانية ضد هونج كونج محدودة التأثير

كشفت الحكومة الألمانية، أن عقوباتها ضد هونج كونج ليس لها تأثير مباشر من الناحية العملية.

وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدالين، أن حظر تصدير سلع يمكن أن تستخدمها الشرطة أو أي سلطات حكومية أخرى في قمع أو مراقبة المواطنين ليس له أي تأثير مباشر.

وأشارت الحكومة في الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إلى أنه تم وقف منح تصاريح بتوريد مثل هذه السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى هونج كونج منذ مطلع عام 2018.

وذكرت وزارة العدل الألمانية ردا على استفسار من (د.ب.أ) أن قرار تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة مع هونج كونج ليس له تأثير حاليا على الأقل، لأن هونج كونج لم تطلب تسليم مجرمين مشتبه بهم من ألمانيا منذ أكثر من خمسة أعوام.

ولم تسمح الحكومة الألمانية بتصدير بضائع تسليح عسكرية إلى هونج كونج - التي توقفت حاليا أيضا - إلا في حالات قليلة خلال الأعوام الماضية: فمنذ عام 2015 حتى عام 2019 بلغ عدد شحنات التصدير بحسب التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد الألمانية 12 شحنة بقيمة إجمالية بلغت 54 ألفا و159 يورو.

وفرضت الحكومة الألمانية هذه العقوبات بسبب قانون الأمن الوطني الذي سنته الصين لهونج كونج وإرجاء الانتخابات التشريعية هناك، ويستهدف القانون الأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية. وقبل أسبوعين، أعلنت رئيسة حكومة هونج كونج، كاري لام، إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبرالمقبل، مبررة ذلك بجائحة كورونا.

ووصفت داجدلين وقف تصدير بضائع كانت تُصدر بالكاد إلى هونج كونج بالهزل، وقالت: "من الواضح أن الأمر كان بدافع المشاركة في تقريع إدارة ترامب للصين"، داعية إلى حظر شامل لتصدير المواد التي يمكن استخدامها في القمع والتعذيب.