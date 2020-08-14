 اغتيال مسؤول محلي في محافظة درعا وولديه - بوابة الشروق
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اغتيال مسؤول محلي في محافظة درعا وولديه

مسلحون مجهولون في سوريا - ارشيفية
مسلحون مجهولون في سوريا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 5:54 م
كشف مصادر حكومية سورية في محافظة درعا، جنوبي البلاد، أن مسلحين اغتالوا رئيس بلدية تابعة للحكومة السورية وولديه.

وقال مصدر في درعا إن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء أمس الخميس رئيس بلدية إيب بريف درعا الشمالي، فضل جاد الله مصلح، مع ابنه وهو طالب جامعي وطفلته (8 سنوات) خلال عودتهم من العاصمة دمشق، بإطلاق النار على مركبته".

وأكد المصدر أن "مجموعة كانت تراقب مصلح منذ مغادرته باتجاه دمشق وتم نصب كمين قرب قرية المدورة".

وشهد شهر أغسطس الجاري تصاعد عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات محسوبة على القوات الحكومية أو عناصر من الجيش السوري الحر.

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