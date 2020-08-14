 لحظة بلحظة .. (الأهلي 0 × 0 الإنتاج الحربي).. ركلة جزاء للأحمر - بوابة الشروق
الجمعة 14 أغسطس 2020 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

لحظة بلحظة .. (الأهلي 0 × 0 الإنتاج الحربي).. ركلة جزاء للأحمر

الشروق
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 8:58 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 9:14 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الانتاج الحربي، والتي تُقام على ستاد السلام في الاسبوع الـ19 للدوري الممتاز.

- 15 محمود عاشور يلجأ لتقنية الفيديو بسبب لمس أحمد شديد قناوي الكرة بيده واحتسب ركلة جزاء

- ق 14 علي معلول يهدر هدفا أمام مرمى احمد يحيى

- ق 1 محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف مؤكد

تشكيل الاهلي 

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

محمود عاشور حكم ساحة ومساعد اول احمد نوفل وحكم ثاني يوسف البساطي

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك