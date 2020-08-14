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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الانتاج الحربي، والتي تُقام على ستاد السلام في الاسبوع الـ19 للدوري الممتاز.

- 15 محمود عاشور يلجأ لتقنية الفيديو بسبب لمس أحمد شديد قناوي الكرة بيده واحتسب ركلة جزاء

- ق 14 علي معلول يهدر هدفا أمام مرمى احمد يحيى

- ق 1 محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف مؤكد

تشكيل الاهلي

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

محمود عاشور حكم ساحة ومساعد اول احمد نوفل وحكم ثاني يوسف البساطي