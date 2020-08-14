النرويج تدعو ركاب المواصلات العامة في العاصمة إلى ارتداء الكمامات

دعت النرويج اليوم الجمعة، مستخدمي وسائل النقل العام إلى ارتداء الكمامات خلال ساعات الذروة في منطقة العاصمة أوسلو، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال وزير الصحة بينت هوي في مؤتمر صحفي إن هذا الإجراء ضروري حيث أنه من المتوقع أن يعود الكثير من الناس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل إلى أعمالهم، أو إلى المدارس بعد إجازاتهم الصيفية.



وشجعت الحكومة والسلطات الصحيةالناس في وقت سابق على العمل عن بعد وتغيير ساعات عملهم، بقدر الإمكان، لتجنب الازدحام في وسائل النقل العام.



وقال هوي :"الكمامة لا تحل محل التوصية بإبقاء مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين. المسافة توفر حماية أفضل من أقنعة الوجه".



وكانت النرويج سجلت معدلات إصابة منخفضة نسبياً، ولكنها شهدت زيادة في أعداد الحالات خلال الأسابيع الأخيرة.



وأعلنت البلاد اليوم الجمعة، 261 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس القاتل، و9850 إصابة مؤكدة.