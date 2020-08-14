مقتل مسلح ألماني برصاص الشرطة في أمستردام

لقي مواطن ألماني كان مسلحا بسكين حتفه برصاص الشرطة في أمستردام.

وقالت الشرطة الهولندية، مساء أمس الخميس، إن رجال شرطة رأوا الرجل /23 عاما/ حاملا سكينا في يده في أحد الشوارع بجنوب غرب أمستردام عقب ظهر أمس.

وبحسب البيانات، لم يستجب الرجل في أول الأمر لتحذيرات رجال الشرطة، ثم هدد بإصابة نفسه بالسكين. وباءت عدة محاولات للتحدث معه بالفشل.

وبعد أن اقترب الرجل من أفراد الشرطة رغم التحذيرات المتكررة، حاول أفراد الشرطة في أول الأمر القبض عليه، لكن عندما بدأ الرجل يلوح بالسكين، أطلقت الشرطة النار عليه.

وتوفى الرجل متأثرا بإصابته رغم محاولات الإنعاش. وبدأت الشرطة التحقيقات وتطلب إفادات من شهود عيان محتملين.