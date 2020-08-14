حسن نصر الله: لا رواية لدى حزب الله حول انفجار مرفأ بيروت فنحن لسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الحزب ليس لديه رواية حول انفجار مرفأ بيروت، متابعًا: «فنحن لسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق»، وذلك نقلًا عن موقع فضائية «المنار» التابع لحزب الله.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.