تليجراف: تركيا تمنح جنسيتها لنشطاء من حماس

قالت صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، إن تركيا منحت الجنسية لقيادات في خلية إرهابية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، مما أثار مخاوف من أن تتمتع هذه المجموعة الفلسطينية بحرية أكبر في التخطيط لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في جميع أنحاء العالم.



وأظهرت أوراق الهوية التركية التي اطلعت عليها "تلجراف" أن واحدًا على الأقل من 12 من كبار أعضاء حماس ، الذين يستخدمون البلاد كقاعدة للعمليات ، قد حصل على الجنسية التركية ورقم هوية مكون من 11 رقمًا.



ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله، إن 7 من العناصر الـ 12 حصلوا على الجنسية التركية ، بالإضافة إلى جوازات سفر ، فيما يجري الخمسة الآخرون عملية استلامهم. وفي بعض الحالات ، يعيش النشطاء بأسماء مستعارة تركية، وفقا للصحيفة.



وذكر المصدر أن الحاصلين على الجنسية ليسوا مقاتلين، مضيفا "لكنهم من كبار نشطاء حماس خارج غزة.. إنهم يقومون بجمع الأموال بشكل نشط ويوجهون لتنفيذ هجمات في الوقت الحاضر".



وكشف المصدر أن "الحكومة التركية رضخت لضغوط حماس لمنح الجنسية لعملائها، وبالتالي السماح لهم بالسفر بحرية أكبر، مما يعرض البلدان التي صنفت حماس على أنها جماعة إرهابية للخطر".



ونفى مسئول كبير في حماس هذه التقارير، وأصر على أن أعضاء الحركة لا يعملون خارج الأراضي الفلسطينية وليس لهم أي دور في النشاط الإرهابي.



وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس كـ"منظمة إرهابية"، كما تم حظر الجناح العسكري للحركة في بريطانيا. وفي المقابل، تقول تركيا إن حماس حركة سياسية "شرعية".