البديل الألماني: ترامب يستحق نوبل للسلام عن مساعيه للتقارب بين الإمارات وإسرائيل

ذكر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام عن مساعيه للتقارب بين إسرائيل والإمارات.

وقال متحدث شؤون حقوق الإنسان في الكتلة البرلمانية للحزب، يورجن براون، اليوم الجمعة: "المؤشرات تشير إلى السلام في الشرق الأوسط. هذا نجاح دبلوماسي تاريخي لدونالد ترامب... في الواقع يتعين على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تسليم جائزة نوبل للسلام الخاصة به الآن إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب".

وكان ترامب اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات خلال اتصال هاتفي جرى أمس الخميس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وجاء في البيان أن نتيجة لهذه الانفراجة الدبلوماسية وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.