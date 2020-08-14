انتشال جثمان والبحث عن 2 آخرين من شاطئ بالساحل الشمالي في الإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، غرقًا أثناء سباحتهم في مياه البحر بشاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي، الواقعة عند الكيلو 47، غربي الإسكندرية.



ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق"، فإن الغرقى هم: مصطفى إسماعيل أحمد، 19 عامًا، ومحمد نشأت حمادي، 19 عامًا، ومحمود عبدالرحمن سعد، 17 عامًا، وتم استخراج جثمان الأخير فقط، وجارٍ البحث عن 2 بواسطة قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد غرق 3 مواطنين في إحدى قرى الساحل الشمالي، بعد أن جرفتهم الأمواج.



تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان المستخرج لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



يذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، خلال الشهر الأخير، وقعت إثر مخالفة المواطنين لقرار مجلس الوزراء الرامي لغلق الشواطئ، وعدم جاهزيتها لاستقبال مصطافين، وقرار محافظ الإسكندرية، بغلق 61 شاطئا على مستوى المحافظة.