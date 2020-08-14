وزير خارجية النمسا: الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية رسالة مشجعة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسنظر شالينبرج، إن العالم أجمع يواجه تحد مشترك وهو أزمة فيروس كورونا المستجد، لذا يجب توحيد الجهود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب «نقف جنبًا إلى جنب، من أجل الدفاع عن قيمنا المشتركة، وكذا محاربة الجائحة».

وذكر أنه يرحب بالحديث الاستراتيجي بين النمسا وأمريكا، الذي يحث الدول كافة للانضمام، من أجل عالم أكثر أمانًا.

وأكد استعداد النمسا لاستئناف هذه المحادثات، مشيرًا إلى عدد من المشاريع المشتركة بين البلدين، والتي تدل على علاقة الصداقة بينهما.

وهنأ وزارة الخارجية الأمريكية على الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، واصفًا إياها برسالة مشجعة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة أن تقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب، لجعل المنطقة الأوروبية أقرب إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن تطورات الوضع التركي خلال السنوات الماضية مخيبة للآمال، معربًا عن قلقه حيال هذا الأمر.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».