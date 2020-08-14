اليونان تشدد من إجراءات الحد من كورونا بالمقاصد السياحية

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الجمعة أن البلاد تتشدد في إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من المناطق والمدن السياحية بعدما ارتفعت حالات الإصابة مجددا.



وقال متحدث باسم الحكومة إن معظم مناطق البلاد، بما في ذلك أثينا وسالونيكا والعديد من الجزر، يجب أن تغلق بدءا من اليوم الجمعة، الحانات التى تقدم المشروبات الكحولية فقط وكذلك تلك التى تقدم الخمور والأطعمة والنوادي بها بحلول منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش)، على أبعد تقدير.



وتم فرض حظر على التجمعات التي تتجاوز 50 شخصا في أنحاء البلاد.



وتستمر هذه الإجراءات حتى 24 أغسطس الجاري، وفقا للمتحدث الحكومي.



ولاحظت السلطات أن السياح غالبا ما ينظمون حفلات حتى الليل بدون ارتداء كمامات أو الالتزام بتباعد اجتماعي مناسب.



ويتسبب الكثير من المسافرين العائدين، خصوصا الشباب، في إصابة أقاربهم وأصدقائهم لدى عودتهم إلى مراكزهم الحضرية.