بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "شوغالي" والذي يحكي قصة اختطاف عالم اجتماع روسي في ليبيا على أيدي عناصر تابعة لجماعة الإخوان، خاصة بعدما كشف الجزء الأول حقائق كثيرة داخل سجون حكومة الوفاق، وهو ما حمس صناع الفيلم لعمل جزء آخر له لاستكمال القصة في محاولة لإطلاق سراح العالم الروسي.

والجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "شوغالي" هو استمرار لسرد قصة اعتقال عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي وصديق له، بعدما تم القبض عليهما من قبل مسلحين ليبيين تابعين لجماعة الإخوان وحكومة الوفاق.

وكانت قناة روسيا اليوم، قد عرضت أحداث الفيلم الوثائقي «شوغالي» في بدايات العام الجاري.

ويتحدث عن هذه تفاصيل اعتقال عالم الاجتماع الروسي ومترجمه، ويحكي الفيلم كيفية تنظيم عملية الاختطاف بالتفاصيل، ويكشف أيضًا عن أسرار الجرائم الأخرى التي ارتكبها ممثلو حكومة السراج، وسيصدر الجزء الثاني من الفيلم شوغالي الذي سيصور أيضا الجرائم التي ارتكبها سياسيو حكومة طرابلس غير الشرعية بحق شعبهم وبلدهم من مقابر جماعية وعمليات تعذيب للمواطني في سجونهم.



