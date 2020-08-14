 مدينة سفاجا تشارك في مبادرة «شواطئنا نظيفة دائمًا».. ورفع 1.5 طن مخلفات - بوابة الشروق
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مدينة سفاجا تشارك في مبادرة «شواطئنا نظيفة دائمًا».. ورفع 1.5 طن مخلفات

شاطئ - ارشيفية
شاطئ - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 10:39 م
شاركت رئيس مدينة سفاجا هدى المغربي، اليوم الجمعة، في فاعليات مبادرة "شواطئنا نظيفة دائمًا" لرفع المخلفات العامة على شواطئ سفاجا بالمشاركة مع المنشآت الفندقية بسفاجا، ومركز شباب سفاجا، التي نجحت في رفع طن ونصف الطن من المخلفات المتنوعة.

وقالت رئيس المدينة إن إدارات الوحدة المحلية، التي شملت إدارة البيئة وإدارة النظافة وإدارة العلاقات العامة، شاركت مع مركز شباب سفاجا وأحد فنادق سفاجا في تنظيف ورفع مخلفات متنوعة من شواطئ المدينة العامة.

وأضافت أن عددا كبيرا من شباب مدينة سفاجا شارك في المبادرة اليوم، وذلك في إطار مبادرات متتابعة يقوم بها أبناء سفاجا لخدمة مجتمعهم، مشيرة إلى أن المبادرة تنمي لديهم انطباعا بالانتماء للبلد وحب الوطن، وروح العمل التطوعي الجماعي في سبيل تقديم خدمة عامة.

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