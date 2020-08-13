محافظ البحيرة: معدية دميشلي الغارقة حصلت على تصريح مزاولة النشاط منذ شهر

قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المعدية التي غرقت فجر أمس الخميس، حصلت على تصريح منذ شهر لمزاولة النشاط، موضحًا أنها بحالة جيدة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم الخميس، أن سبب غرق المعدية هو أن أحد السائقين أثناء دخوله ركز على جانب واحد منها وبالتالي اختل التوازن.



وذكر أنها كانت تحتوي على 7 أشخاص، أصيب منهم 2 إصابات سطحية، وغرق 4 أشخاص، تم انتشال 3 جثث ويبقى واحدة، مضيفًا أنه سيتم البحث عنها صباح اليوم حفاظًا على سلامة الغطاسين.



وأكد أن المحافظة وفرت كل المتطلبات اللازمة للبحث عن الجثث، موضحًا أن الغطاسين جاءوا على الفور.



وغرقت معدية لنقل السيارات والمواطنين، فجر الخميس، بترعة الرياح البحيري في قرية دميشلي التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتي البحيرة والمنوفية.