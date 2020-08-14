 زحام وتجاهل للإجراءات الاحترازية بمقرات التصالح على مخالفات البناء في السنطة - بوابة الشروق
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زحام وتجاهل للإجراءات الاحترازية بمقرات التصالح على مخالفات البناء في السنطة

مقر محافظة الغربية - ارشيفية
مقر محافظة الغربية - ارشيفية
علاء شبل
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 7:11 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 7:11 م
شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، زحامًا شديدًا من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور وقوف المواطنين دون ارتداء كمامات واتباع المسافة الآمنة التي أكدت عليها وزارة الصحة في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبا إياهم بالحد من التجمعات.

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