مروحية للجيش الألماني تحلق على ارتفاع منخفض لتوصيل زهور لخطيبة جندي

تحقق السلطات الألمانية في واقعة تحليق مروحية تابعة للجيش الألماني على ارتفاع منخفض في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي البلاد، بغرض قذف باقة زهور لامرأة بإحدى قرى منطقة زاورلاند.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن التحقيقات تُجرى ضد اثنين من أفراد الجيش الألماني، على الأقل، وهما الطيار وفرد آخر يبلغ من العمر 44 عاما، بتهمة انتهاك محتمل لقانون الطيران.



وبحسب البيانات، ألقت المروحية على ارتفاع منخفض للغاية طردا أبيض في بلدة هولتسن. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان يوجد في الطرد باقة زهور من جندي لخطيبته.



وقال المتحدث باسم الشرطة: "الخلفية الدقيقة للحادث ما زالت قيد التحقيق".



وبحسب شهود عيان، حلقت المروحية على ارتفاع منخفض فوق هولتسن لفترة طويلة يوم الاثنين الماضي، ثم على ارتفاع يتراوح بين خمسة وعشرة أمتار فوق أحد المروج. وأبلغت امراة من سكان المنطقة الشرطة، لأن المروحية أصابت الخيول في أحد المراعي بالذعر.