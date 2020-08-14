تحرير 24 محضرا متنوعا خلال حملة لضبط الأسواق بشمال ووسط المنيا

أسفرت حملة الرقابة على الأسوق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تحرير 24 محضر مخالفة تموينية متنوعة.



ووجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إدارة التفتيش الإداري والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطرية والسلامة المهنية بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والرقابة على المنتجات المقدمة للمواطنين بحي شمال ووسط المدينة.



وجاءت المخالفات، كالتالى: 3 إحراز لحوم ذبح خارج السلخانة بإجمالي 69 كيلو لحوم بلدي، عدد 2 حرز بيع سجائر بأزيد من التسعيرة المقررة بإجمالي عدد 96 علبة، عدد 8 محاضر مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، عدد 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، عدد 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، عدد 1 محضر تجميع دقيق بلدي لعدد 7 اجولة 50 كيلو زنة الجوال، ومحضر تصرف في دقيق بلدى عدد 3 جوال زنة الجوال 50 كيلو.



يذكر أن حملة الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق تنطلق بشكل دوري أسبوعيا للحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



شارك في الحملة إدارة التفتيش الإداري لمركز ومدينة المنيا وإدارة الأمن والعمليات وإدارة تموين بندر المنيا ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة.