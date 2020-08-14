السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلًا عن «العربية»، مساء اليوم الجمعة، أشارت المملكة إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وتعافي 2566 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.