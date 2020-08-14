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السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم السعودية
علم السعودية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:24 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:24 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن «العربية»، مساء اليوم الجمعة، أشارت المملكة إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وتعافي 2566 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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