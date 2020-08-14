 محمد مجدي يطرح أحدث أغنياته بعنوان «اعتزل ما يؤذيك» - بوابة الشروق
الجمعة 14 أغسطس 2020 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محمد مجدي يطرح أحدث أغنياته بعنوان «اعتزل ما يؤذيك»

الفنان محمد مجدي
الفنان محمد مجدي

نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:04 ص

طرح الفنان الشاب محمد مجدي، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.

وصرح مجدي بأنه تم الانتهاء من الألبوم كاملًا ولكنه سيطرحه بطريقة السنجل تقريبًا أغنية كل شهر.

وأوضح أنه انتهى من "اعتزل ما يؤذيك" منذ ثلاثة سنين، ولكن كان يتمنى أن تكون أول أغنية في الألبوم وعندما حان الوقت المناسب قام بتصويرها ونشرها مباشرة، مضيفًا "من خلال الأغنية كنت أتمنى أن أمرر طاقة إيجابية لكل الناس كما كانت لي، وفيها رسالة واضحة أن كل ما يضايقك اتركه وعش حياتك كما تريد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك