محمد مجدي يطرح أحدث أغنياته بعنوان «اعتزل ما يؤذيك»

طرح الفنان الشاب محمد مجدي، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.

وصرح مجدي بأنه تم الانتهاء من الألبوم كاملًا ولكنه سيطرحه بطريقة السنجل تقريبًا أغنية كل شهر.

وأوضح أنه انتهى من "اعتزل ما يؤذيك" منذ ثلاثة سنين، ولكن كان يتمنى أن تكون أول أغنية في الألبوم وعندما حان الوقت المناسب قام بتصويرها ونشرها مباشرة، مضيفًا "من خلال الأغنية كنت أتمنى أن أمرر طاقة إيجابية لكل الناس كما كانت لي، وفيها رسالة واضحة أن كل ما يضايقك اتركه وعش حياتك كما تريد".

