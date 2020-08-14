 رئيس وزراء بلغاريا يلمح للاستقالة شريطة تشكيل جمعية دستورية أولا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بلغاريا يلمح للاستقالة شريطة تشكيل جمعية دستورية أولا

بلغاريا
بلغاريا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 9:29 م
قال رئيس وزراء بلغاريا اليوم الجمعة إنه مستعد لأن يذعن لأشهر من الاحتجاجات وأن يتنحى، لكن ذلك يمكن أن يحدث فقط بعدما يشكل النواب نظاما لانتخاب جمعية دستورية بسلطات واسعة.

ويعد ذلك أول تنازل يعرضه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للمحتجين الذين يحتشدون منذ 9 يوليو للمطالبة بتنحي ائتلافه الحاكم الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، بينما من غير المقرر إجراء انتخابات حتى مارس المقبل.

وفي بث تليفزيوني حي، أوضح بوريسوف في كلمته أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء إلى أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن تشكيل جمعية دستورية أولا.

وأضاف أن حزبه الشعبوي "جي إي آر بي" يريد تقديم مسودة لدستور جديد للمجلس التشريعي، وأنه سيشمل تغييرات مقترحة للنظام القضائي.

وقال بوريسوف إنه "قد حان وقت المسؤولية والحسم... لقد آن الأوان لبداية جديدة".

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