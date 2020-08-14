ألمانيا تخصص 40 مليون يورو لتطوير محطات القطارات

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية، تخصيص نحو 40 مليون يورو من حزمة التحفيز الاقتصادي لتطوير نحو 170 محطة قطارات في كافة أنحاء ألمانيا.

وقال وزير النقل الألماني أندرياس شوير، اليوم الجمعة، في برلين، إن هذه الأموال ستذهب على وجه الخصوص إلى شركات حرفية صغيرة سيُجرى تكليفها بتطوير محطات القطارات، وأضاف: "الرابحون هم الشركات المتوسطة وعملاء السكك الحديدية".

وأوضح مدير البنية التحتية في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان": "يمكن البدء في الأعمال الحرفية على الفور". وبحسب بياناته، فإنه من المقرر إنشاء مناطق انتظار أكثر راحة في المحطات ومداخل خالية من العوائق وأنظمة معلومات جديدة.

وكان شوير تعهد من قبل بزيادة دعم السكك الحديدية الألمانية، وتحدث في يونيو الماضي عن تحديث وترميم 380 محطة قطارات بقيمة 160 مليون يورو.