إصابة وزير الاتصالات في فنزويلا بفيروس كوورنا

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أصيب وزير الاتصالات في فنزويلا جورج رودريجيز، وهو المنوط به عادة تقديم معلومات عن تطورات الجائحة في بلاده بعدوى فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه الوزير مساء الأربعاء، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغرد الوزير قائلا: "حتى وإن كنت في حالة صحية جيدة بصفة عامة، يجب علي الالتزام بالحجر الصحي".

وكان عشرة من كبار الموظفين والساسة والعسكريين في فنزويلا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وبينهم رئيس جمعية صياغة الدستور ديوسدادو كابيلو، ووزير البترول طارق العيسمي.

وانتقلت عدوى الفيروس أيضا لعدد من الوزراء ورؤساء الدول والحكومات في أمريكا اللاتينية، وبينهم شخصيات قيادية في بوليفيا والبرازيل وهندوراس.

وتعتبر أمريكا اللاتينية حاليا من أكبر بؤر تفشي الوباء.

وجرى تسجيل حوالي ستة ملايين إصابة وأكثر من 226 وفاة بالفيروس في أمريكا اللاتينية.