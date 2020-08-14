انكمش الاقتصاد الدنماركي بوتيرة أقل من باقي دول غرب أوروبا خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل سياسة الاحتواء الناجحة نسبيا لجائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الدعم الحكومية للاقتصاد.

وكشفت التقديرات الأولية لمكتب الاحصاء الدنماركي أن الناتج المحلي الاجمالي انخفض في الربع الثاني بنسبة 4ر7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام، وبلغت نسبة الانخفاض 1ر12 بالمئة في منطقة اليورو، حيث أودى الفيروس بأعداد أكبر من الضحايا، و6ر8 بالمئة في السويد التي تعتمد على سياسات التباعد الاجتماعي الاختياري.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدنمارك كانت من أوائل الدول التي أغلقت اقتصادها في شمال أوروبا، في استجابة لجائحة كورونا، وكذلك كانت من أوائل الدول التي أعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى.

وسجلت الدنمارك التي يسكنها 8ر5 مليون نسمة قرابة 15300 ألف حالة إصابة بالفيروس، وبلغ معدل الوفيات 7ر10 لكل 100 ألف فرد، بحسب بيانات جامعة جون هوبكنز.