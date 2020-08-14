الهجرة العراقية: تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا في مخيم كبرتو للنازحين بمحافظة دهوك

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة بفيروس "كورونا" في مخيم "كبرتو 1" التابع لقضاء سميل بمحافظة دهوك.



وقال مسؤول الوزارة في المحافظة اسكندر محمد أمين - وفقا للوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - إن مخيم "كبرتو 1" للنازحين ظهرت فيه 13 إصابة بفيروس "كورونا" وتم تحويلهم إلى المستشفيات المخصصة في المحافظة.



وأضاف أن المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحي، وأنه يجرى الآن رصد الأشخاص الذين تواصلوا معهم وكانوا مخالطين لهم، موضحا أنه تم أخذ عينات ومسحات للمخالطين في المخيم، فضلا عن إجراء عملية الحجر الصحي للمخيم بأكمله.



وأشار أمين إلى أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية والمنع من الدخول والخروج من وإلى المخيم للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.