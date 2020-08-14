وصل لاعبو الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب، لملاقاة المصري البورسعيدي في الإسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ويرفض نادي المصري البورسعيدي خوض اللقاء أمام الإسماعيلي بدعوى تعرض العديد من لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا الفترة الماضية، كما أصدر بيانًا برفضه خوض القاء ومطالبًا اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتطبيق تعليمات الاتحاد الدولي بشأن فيروس كورونا.

ومن جانبه أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا في الساعات القليلة الماضية يوضح فيه أسباب تحركه لملعب برج العرب بعد تأكيدات اتحاد الكرة على إقامة اللقاء في موعده، مؤكدًا على اعتزاز النادي الإسماعيلي بعلاقته بأشقائه في المدينة الباسلة، ولا يمانع من تأجيل اللقاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ9 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، في حين يحتل المصري المركز الـ10 برصيد 20 نقطة.