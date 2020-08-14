محلل سياسي لبناني يبكي على الهواء بعد سماعه أغنية «يا بيروت» بصوت أحد المواهب الغنائية

استضافت الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on»، مساء الخميس، مواهب غنائية «أشرقت وملك وفرح» حيث غنوا «يا ست الدنيا يابيروت» للشاعر الكبير نزار قباني.

وتفاعل المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم على الهواء أثناء سماعه أغنية «يا بيروت» بصوت فرح، حيث أجهش بالبكاء، قائلًا: «إن بيروت ليست مجرد مدينة، بل النور الأول وأول حبيب وعشيق، وأول كل شيء، وستظل أول كل شيء، وفى فترة قصيرة ستعود بيروت لنورها».

وردت الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «نحن معكم ونقف بجواركم بجميع الأشياء»، مؤكدة دعمها للشعب اللبناني فى أزمته.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.