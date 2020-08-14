3 طلاب و9 طالبات أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة المنيا

أعلن أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اليوم الجمعة، أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، حيث حصلت 9 الطالبات و3 طلاب على المراكز الأولى في القسمين العلمي والأدبي مبصر وكفيف.

ففي القسم العلمي، فازت الطالبة يسر أسامة أحمد محمد بالمركز الأول، 645 درجة بنسبة 99.23%، وفي المركز الثاني إسراء أحمد على محمد، بمجموع درجات 640، وبنسبة 98.46% من مركز دير مواس، وفي المركز الثالث إسراء محمد مصطفى، بمجموع درجات 639 درجة، وبنسبة 98.31% من مركز مطاي، والمركز الرابع آية أحمد صاحي، بمجموع درجات 635، وبنسبة 97.69% من مركز دير مواس، والمركز الخامس محمود مصطفى عبدالقادر بمجموع درجات 633 درجة، بنسبة 97.38% من مركز المنيا.

وفي القسم الأدبي، فازت دعاء أحمد جودة عطية، بمجموع 598 درجة وبنسبة 94%، وأسماء مصطفى كامل عبدالعال، بمجموع 596 درجة، وبنسبة 94%، ومحمد عبدالتواب حمدي، بمجموع درجات 595 درجة، وبنسبة 94%، ودعاء فخري حسن، بمجموع 592 درجة، وبنسبة 93.97%، وندى أمير عمر محمد، بمجموع درجات 592 درجة، وبنسبة 93.97%.

وفي القسم الأدبي، «كفيف»، حصل عبدالله أحمد محمد على مجموع درجات 545 درجة وبنسبة 86.51%، ومحمد أشرف شكري، 545، وبذات النسبة، ومنار محمد هاشم، 428 درجة، بنسبة 67.94%.