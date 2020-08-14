الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: أقل مادة كانت بتخلص معايا أربع مرات

قالت الطالبة أماني عاطف، الأولى على الثانوية الأزهرية شعبة أدبي بالمنوفية، إنها فرحت بالمكالمة الهاتفية التي تلقتها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معقبة: «حسيت بفخر كبير».

وأضافت أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، أنها كُرمت أمس من وكيل الوزارة في شبين الكوم، ذاكرة أنها ترغب في الالتحاق بكلية اللغة العربية، لتصبح معيدة بها فيما بعد.

وذكرت أن أزمة كورونا أفادتها، لأنها منحتها الفرصة في مراجعة استذكار المواد مرة أخرى، مضيفة: «أقل مادة كانت بتخلص معايا أربع مرات.. وحصولي على المركز الأول فضل من الله ودعوات والدتي».

وأشارت إلى أن الامتحانات جاءت شاملة ومناسبة لمستوى الطالب المستذكر لدروسه، لافتة إلى أن الامتحانات تضمنت أسئلة لجميع المستويات.

وتوجهت بالشكر لوالديها ومدرسيها على ما قدموه لها خلال السنة الدراسية، قائلة: «أهدي النجاخ لوالدي في المقام الأول ثم لوالدتي في المقام الثاني».