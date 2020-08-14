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سجل ميزان الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 93ر2 مليار دولار في يونيو، بانخفاض طفيف عن توقعات السوق، وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي الصادرة اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن رقم شهر يونيو زاد بمقدار 8ر2 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقال البنك إن إجمالي العجز التدريجي للبلاد على مدار 12 شهرا بلغ 1ر11 مليار دولار.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأناضول أول أمس الأربعاء أن خبراء الاقتصاد قدّروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزا قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر.

وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصاديا بين 3ر2 مليار دولار و1ر5 مليار دولار.

ووجد الاستطلاع أيضا أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزا قدره 18 مليار دولار في عام 2020.