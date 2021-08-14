ثلاث شركات عقارية تعدل آليات التعاقد مع شركة المستقبل إلى شراء الأرض بدل المشاركة

قررت ثلاث شركات عقارية تعديل آلية التعاقد مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة بمشروع مستقبل سيتى.

وقالت مصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن شركة المستقبل وافقت على طلب الشركات الثلاث بالغاء التعاقد بنظام المشاركة واستبداله بشراء ارض المشروع.



وتمتد مستقبل سيتى على مساحة 11 ألف فدان بالقاهرة الجديدة، وتعاقدت شركة المستقبل مع أهم المطورين لتنفيذ مشروعات سكنية بالمرحلتين الأولى والثالثة وجزء من المرحلة الرابعة وهى الأهلى صبور للتنمية العقارية والتى تقوم بتنمية أربعة مشروعات فى المرحلتين الأولى والثالثة وأيضًا شركات مكسيم للاستثمار العقارى وأرضك للتطوير العقارى، وحسن علام العقارية، ووادى دجلة للتنمية العقارية، وشركة المقاولون العرب، جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، تطوير مصر، بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بورتو جروب ومصر إيطاليا.



كان محمد العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية قال فى تصريحات اسبقة ان شركته قامت بتعديل آلية التعاقد على أرض المشروع والبالغة 268 فدانا لتكون بشراء الأرض بدلا من التطوير بنظام الشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية.



تابع: إلغاء الشراكة على الأرض والتعاقد على شرائها يحقق استفادة اكبر للشركة والعميل، حيث تم تعديل دراسة الجدوى للمشروع فى ضوء سداد اقساط الأرض خلال 9 سنوات بدلا من 13 عاما باجمالى ما بين 7 ــ 6 مليارات جنيه، سددت الشركة منها حوالى 400 مليون جنيه، الامر الذى يقلل التكلفة ويعطى الشركة فرصة منح تسهيلات للعملاء سواء فى انظمة السداد والاسعار.