 جندى يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر في قاعدة جوية ماليزية - بوابة الشروق
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جندى يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر في قاعدة جوية ماليزية

الجيش الماليزي
الجيش الماليزي
(د ب أ)
نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 12:38 ص

أطلق جندي في سلاح الجو الملكي الماليزي اليوم الجمعة، النار على ثلاثة من زملائه فأرداهم قتلى قبل أن يقتل نفسه في قاعدة في الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

ولقي اثنان حتفهما في قاعدة كوتا ساماراهان الجوية قبل أن يلفظ الثالث أنفاسه الأخيرة فى عيادة قريبة، متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

وقال قائد القوات الجوية اقبال عبد الصمد إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة ودعا " الأسر المفجوعة " إلى " التحلي بالصبر " بينما تحاول الشرطة معرفة دوافع القاتل المسلح .

وقال عيدي إسماعيل قائد شرطة ساراواك، الولاية الشرقية التي شهدت عملية إطلاق النار، إنه أصيب بـ "الصدمة والفزع" من حالة الهياج المسلح تلك واصفا ماليزيا بأنها عادة "مكان سلمي".

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