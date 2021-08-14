تشييع جثماني شهيدي الواجب بالدقهلية اليوم في جنازة عسكرية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند هاشم احمد هاشم ابن قرية الدوير والذى استشهد أمس الخميس بشمال سيناء أثناء مداهمه بقطاع رفح علي البؤر الإرهابية.



حيث شارك رئيس المدينه والعقيد وائل السيد البغدادي ممثلاً عن قيادة الجيش الثاني الميداني والرائد احمد عبد المحسن ممثلاً عن المستشار العسكري للمحافظة جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتي مثواه الأخير بمقابر الاسرة بالقرية.



كما كلف " محافظ الدقهلية " المحاسب هشام ابوالحمايل رئيس مركز ومدينة اجا لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند محمد حازم السعيد الدقماق ابن قرية منية سمنود والذى استشهد امس الخميس بشمال سيناء أثناء مداهمه بقطاع رفح علي البؤر الإرهابية، حيث شارك علاء فتي نائب رئيس المدينه والعميد محمود أحمد محمود نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني والعقيد احمد شوقي نائب المستشار العسكري للمحافظة ونائبا عنه جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتي مثواه الأخير بمقابر الاسرة بالقرية.



ونقلا رئيس مركز ومدينة بلقاس ونائب رئيس مركز ومدينة اجا لأسر الشهداء خالص عزاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مؤكدين علي أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء.



وقال المحافظ إننا جميعًا نعمل من أجل تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء وأن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن ،ووجه بتلبية كافة مطالب أسرهم ودراسة كافة مطالب أهل القريتين.



كما قال مختار إننا نعزي أنفسنا وأهلنا فى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية من أجل حماية تراب مصر.

وأكد المحافظ علي اننا لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية لما يقدمونه كل يوم من تضحيات غالية.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أننا جميعاً نقف خلف القيادة المصرية الرشيدة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حتى تقتلع مصر جذور الارهاب الاسود والقضاء علية لتستمر مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية فى ربوع مصرنا الغالية.