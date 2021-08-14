«هونر» تستعد لإطلاق هواتف جديدة فى السوق المصرية

تستعد شركة هونر لاطلاق هواتف جديدة فى السوق المصرية حيث تستهدف ان تكون علامة تجارية رائدة فى عالم التكنولوجيا من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والمتطورة التى تُمكن المستخدمين من زيادة إنتاجيتهم كأفضل الهواتف المتواجده مثل آبل والهواتف ذات الفئة العليا التى تعمل بنظام اندرويد.

وتعمل الشركة على تطوير مجموعة فريدة من المنتجات المتقدمة ضمن مساعيها لتصبح واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية عالمية رائدة فى مجال الأجهزة الذكية، حيث خلقت عالما جديدا ذكيا للجميع قائم على مفهوم 1 + 8 + N المتمثل فى نظام بيئى مشترك للأجهزة والخدمات مع تمركز الهاتف الذكى فى قلب هذا النظام.

وتمتلك الشركة الآن 4 مراكز للبحث والتطوير، وأكثر من 100 مختبر ابتكار، وأكثر من 4700 طلب براءة اختراع للمساعدة فى دفع المزيد من التقدم فى تقنياتها.

وانطلقت الشركة بالفعل من قاعدة قوية تضم أكثر من 10,000 موظف، وشهدت زيادة بنسبة تزيد عن 50٪ فى عدد موظفى البحث والتطوير. وتدير حاليا أكثر من 30,000 متجر، وأكثر من 3,000 مركز خدمة عملاء، مما يضعها فى وضعٍ جيد لتحقيق طموحاتها فى المنطقة والعالم.