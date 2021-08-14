غلق وتشميع 4 مراكز مخالفة للدروس الخصوصية في فاقوس بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، اليوم السبت، حملة مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ للتفتيش على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس نشاطاتها بدون تراخيص قانونية، فضلًا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس ببندر المدينة، فيما تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية؛ لمراجعة تراخيصها والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.