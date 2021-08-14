تحدي لقاح كورونا في جنوب إفريقيا يتحول من العرض إلى الطلب

تحول التحدي الأكبر الذي تواجهه جنوب إفريقيا لتحقيق هدف تطعيم ثلثي السكان البالغين ضد كوفيد- 19 من نقص الإمدادات إلى نقص الطلب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال نيكولاس كريسب، نائب المدير العام في وزارة الصحة، في إفادة عبر الإنترنت اليوم: "نحن في وضع لا نواجه فيه نقصا في اللقاح، على الأقل خلال الشهرين المقبلين. الآن نحن بحاجة إلى الطلب على اللقاح".

وذكر كريسب أن جنوب إفريقيا بدأت في طرح جرعات لقاح فايزر وجونسون آند جونسون لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عاما الشهر الماضي، ومع ذلك لم يستمر الاهتمام من تلك الفئة العمرية.